Москва, 15 февраля, 2022, 19:06 — ИА Регнум. России не нужна война, инициатива по гарантиям безопасности, выдвинутая Западу Москвой, является мерой противодействия войне, сообщил 15 февраля журналистам президент страны Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Комментируя обвинения, которые звучат в западных СМИ якобы о том, что Россия намерена напасть на Украину и будто бы хочет развязать войну, президент сказал:

«Конечно, нет! Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которых должна быть договорённость об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну».

Он также напомнил гостю из Германии, что начатая в Европе война есть на счету у НАТО — это война против Югославии, ракетно-бомбовые удары без санкции СБ ООН.