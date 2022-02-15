Ташкент, 15 февраля, 2022, 18:42 — ИА Регнум. ЮНИСЕФ передал правительству Узбекистана оборудование для оснащения складов вакцин на сумму более $500 тысяч, сообщает Подробно.уз.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Холодильник

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По данным издания, переданы 118 морозильных камер, способных хранить при очень низкой температуре такие вакцины, как Moderna и Pfizer, а также семь тысяч термосумок для транспортировки вакцин и средства индивидуальной защиты для медработников.

«В общей сложности 35 складов вакцин по всей стране получат эту поддержку, в том числе 14 складов вакцин на региональном уровне, 15 складов — на районном, шесть складов — на городском», — сообщает издание.