Берлин, , 21:59 — REGNUM Несколько сотен противников антиковидных ограничений провели акцию протеста в немецком городе Хальберштадте, устроив факельное шествие перед домом мэра Даниэля Шарата (ХДС). Об этом сообщает 15 февраля немецкое агентство Tagesschau.

Германия (сс) Hans

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Представитель полиции, которая прибыла на место с целью охраны имущества, не смог предоставить более подробной информации об инциденте. Также неизвестно, находился ли мэр в своём доме во время акции.

Государственные политики земли Саксония-Анхальт выразили солидарность с мэром города. «Это абсолютное нарушение табу. Свобода слова заканчивается там, где оказывается давление на частную жизнь политиков», — заявил представитель ХДС Крис Шуленбург.

Это не первый случай, когда противники мер по борьбе с COVID-19 проводят протесты перед частным домом политика. В соседних федеральных землях Тюрингия и Саксония частные резиденции политиков неоднократно становились объектами демонстраций. В январе участники необъявленной акции протеста прошли маршем мимо дома мэра Геры Джулиана Вонарба.