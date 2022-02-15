Берлин, , 20:53 — REGNUM В Германии за последние сутки выявлено 159 217 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 243 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 15 февраля Spiegel со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период с начала пандемии в стране выявлено уже 12 580 343 носителя вируса, подтверждено 120 220 случаев смерти от COVID-19. Излечились от заболевания около 8,99 миллиона человек.

Средний показатель заболеваемости COVID-19 за последние семь дней в Германии снижается уже третий день подряд и в настоящее время составляет 1437,5 случая на 100 000 человек. Накануне этот показатель находился на отметке в 1459,8 случая, а неделей ранее — 1441.