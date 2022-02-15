Галац, , 18:33 — REGNUM Пациент уездной больницы города Галац на востоке Румынии надел на себя бронежилет и заявил, что будет продолжать лечение исключительно «в защищенном виде» из-за усугубления общественно-политического кризиса на Украине. Об этом 15 февраля пишет бухарестская газета Jurnalul.

Песчаная буря Цитата из кф «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» реж Терри Гиллиам. 1998. США

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По сообщениям руководства медицинского учреждения, мужчина настаивает на своем праве самозащиты в случае «развития непредвиденной ситуации вблизи границ Румынии». При этом ранее указанный пациент обратился за помощью в кардиологическое отделение.

Как утверждают независимые аналитики в Бухаресте, случай в Галаце является следствием военной истерии, нагнетаемой западными СМИ в контексте Украины.

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