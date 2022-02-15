Берлин, , 19:20 — REGNUM Визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев и Москву проходит на фоне звучащих вопросов о реальных масштабах поддержки Украины со стороны Берлина, передаёт 15 февраля немецкое агентство Tagesschau.

Олаф Шольц Michael Lucan

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«Германия стоит рядом с вами. Моя страна впечатлена демократическим движением на Украине и поддерживает европейский путь, по которому она идет с 2014 года», — заявил Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Тем нем менее, отмечает издание, канцлер ФРГ подтвердил, что твёрдо придерживается позиции официального Берлина против поставок летального оружия на территорию Украины.

В то же время Олаф Шольц напомнил, что Германия уже предоставила Украине большие объемы финансовой помощи, чтобы помочь стране отразить то, что он назвал «иностранным вмешательством». При этом он объявил о выдаче Киеву нового кредита в размере 150 миллионов евро.