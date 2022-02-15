Берлин, 15 февраля 2022, 19:08 — REGNUM Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц совершил свой первый официальный визит в Москву для встречи с президентом РоссииВладимиром Путиным. В преддверии поездки канцлер высоко оценил «очень упорядоченные деловые связи» между двумя странами, передаёт 15 февраля немецкое агентство Tagesschau.

Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц
(сс) Steffen Prößdorf

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Шольц прилетел в Москву из Киева, где ранее встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, и обострение кризиса вокруг Украины стало одной из центральных тем переговоров лидеров Германии и России, отмечается в материале.

Издание указывает, что Германия оказалась в сложной политической ситуации на фоне заявлений Запада об угрозе «российского вторжения» на Украину, поскольку является одновременно членом НАТО и важным торговым партнером России.

«Самое главное, что мы управляем отношениями между странами посредством конструктивных дискуссий друг с другом», — заявил Шольц на встрече с Путиным, отметив, что он рад, что два лидера смогли встретиться лицом к лицу.

Путин в своем вступительном слове акцентировал внимание на экономических связях и отметил «жаркие дискуссии» вокруг Украины. «К сожалению, мы посвятим значительную часть нашего времени вопросам, связанным с ситуацией в Европе и безопасностью», — отметил российский президент.