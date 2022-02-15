Пекин, 15 февраля, 2022, 18:20 — ИА Регнум. В 82,16 балла оценили судьи выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на личном турнире на Олимпиаде в Пекине.

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Она стала победительницей в этом состязании, причём второе место заняла Анна Щербакова, четвёртое — Александра Трусова.

На глазах у фигуристки заблестели слёзы, когда объявили результат.