Москва, 15 февраля, 2022, 18:11 — ИА Регнум. То, как Украина ведёт себя по отношению к республикам Донбасса, является геноцидом, сообщил 15 февраля журналистам российский президент Владимир Путин по итогам встречи с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

Kremlin.ru Владимир Путин

Владимир Путин «Позволю себе только добавить, что, по нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе сегодня, — это и есть геноцид».

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По поводу инициативы депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР президент отметил следующее:

«Депутаты парламента так же, как и в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение. Ориентируются на мнение своих избирателей, и они тонко его чувствуют. И в этой связи совершенно очевидно: в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону.

Буду исходить из того, что мы должны всё сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это, как говорил и господин федеральный канцлер, прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений. И мы очень рассчитываем на это, что наши партнёры — и за океаном, и в Европе, прежде всего Федеративная Республика и Франция — окажут соответствующее влияние на сегодняшние киевские власти, и это решение будет найдено».