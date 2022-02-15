София, 15 февраля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Болгарии коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 заразились 6130 человек, что на 10% меньше по сравнению с показателями предыдущих дней. Об этом 15 февраля сообщает БТВ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальной информации, своеобразный рекорд суточной заболеваемости поставлен в пяти районах страны — Велико-Тырново, Монтане, Разграде, Силистре и Шумене. Сообщается о смерти 187 человек.

Как утверждают эксперты, абсолютное большинство заболевших граждан не были вакцинированы.

По состоянию на 15 февраля, общее число жителей Болгарии, заболевших COVID-19, составило 1,04 млн. Из них скончалось 34 591 пациентов.