Бухарест, 15 февраля, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Конституционный суд Румынии (КСР) признал незаконным постановление румынского правительства об обязательном ношении медицинских масок в общественных местах. Об этом 15 февраля сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

https://pixabay.com Маска

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Согласно официальной информации, высший юридический орган страны посчитал, что подобное правило нарушает основные свободы граждан. «Даже в условиях распространения пандемии коронавируса COVID-19 нет причин для введения жесткого «масочного режима», — говорится, в частности, в документе КСР.

Предполагается, что каждый гражданин Румынии, который был оштрафован за нарушение соответствующих карантинных норм, сможет оспорить целесообразность выписанных ему штрафов. В то же время суд оставил в силе основные действующие нормативные акты по борьбе с пандемией.