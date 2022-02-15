Лондон, , 17:26 — REGNUM Действия России одновременно и обнадёживают, и вызывают беспокойство, заявил 15 февраля британский премьер-министр Борис Джонсон, передаёт Sky News. Это заявление сделано в контексте информкампании Запада о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину.

Борис Джонсон Chatham House

Джонсон «Мы видим с российской стороны открытость для диалога, но с другой стороны, поступающие сегодня разведывательные данные по-прежнему не обнадёживают».

Он пояснил, что со стороны России якобы идёт подготовка к боевым действиям, о чём свидетельствует появление полевых госпиталей на белорусской территории. Кроме того, по его данным, Россия передислоцирует к границе с Украиной новые силы.

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Глава британского правительства добавил, что экономические санкции в отношении России — это правильный способ воздействовать на неё. Лондон будет спокоен насчёт российских действий в отношении Украины, если Москва отведёт войска от границ, уберёт госпитали, сократит масштабы военных приготовлений.

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