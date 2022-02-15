Луганск, 15 февраля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Теракт предотвращён в Луганске, сообщили 15 февраля в пресс-службе министерства госбезопасности ЛНР.

Publicintelligence.net Самодельное взрывное устройство

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Уточняется, что житель Луганска сообщил в дежурную часть ведомства о том, что в сквере Дружбы Народов в мусорной урне находится предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Сообщение поступило в 6:30 мск.

В ходе проверки этой информации выяснилось, что в мусорной урне возле памятника Воинам-интернационалистам находится самодельное взрывное устройство, в том числе взрывчатка массой 400 г и поражающие элементы. В качестве поражающих элементов изготовитель использовал куски металлической арматуры различной длины. Взрывное устройство обезвредили.

Предположительно, взрыв должен был прогреметь при проведении митинга, который должен был начаться в 10:00 мск 15 февраля. Митинг посвящался Дню памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами родины.

«Способ закладки и состав СВУ свидетельствуют о возможной причастности диверсионно-разведывательных групп ГУР МОУ и украинских спецслужб, имеющих цель дестабилизировать общественно-политическую обстановку в ЛНР путём инициирования детонации взрывного устройства в момент массового скопления людей в центре Луганска, что могло повлечь за собой жертвы среди гражданского населения», — сообщили в МГБ.