Рига, , 16:50 — REGNUM Требования эпидемиологической безопасности, действующие в Латвии в период эпидемии коронавируса, будут заметно смягчены с 1 марта 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны по итогам его заседания.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, с марта будет отменено требование предъявлять в местах торговли сертификаты о вакцинации против Covid-19. Кроме того, отменяются ограничения по времени работы мест торговли (сейчас им запрещено работать с 23:00 до 6:00 по местному времени).Также с наступлением календарной весны возобновят работу те отрасли, которым было запрещено действовать (ночные клубы, аттракционы), но при условии, что и персонал, и посетители имеют действительные ковид-сертификаты.

Согласно решению кабинета министров, от торговцев больше не будет требоваться обеспечение эпидемиологически безопасной среды (то есть такой среды, где могут присутствовать только люди, полностью вакцинированные от Covid-19). Вместо этого вводится требование, чтобы на каждого посетителя приходилось не менее 15 кв метров площади в помещении, то есть находиться внутри единовременно сможет лишь ограниченное число людей.

Дети, у которых нет действительного сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании, смогут свободно получать любые услуги и посещать мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы правительства Латвии.