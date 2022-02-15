Лондон, 15 февраля, 2022, 16:45 — ИА Регнум. По данным британских СМИ, в частности, The Sun, Россия собирается напасть на Украину завтра, 16 февраля. «Известно» и время — 4:00 мск.

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Уточняется, что начнётся «нападение» с ракетного удара.

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Напомним, предыдущий «прогноз», сделанный Bloomberg, говорил о том, что «нападение» состоится сегодня, 15 февраля. При этом в Белом доме называли в качестве даты «нападения» 16 февраля.