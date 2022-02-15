Таллин, 15 февраля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Причины заявленного в Эстонии снижения числа новых случаев заражения коронавирусомследует искать прежде всего в изменении подхода со стороны правительства, которое сократило количество проводимых тестирований. Об этом в интервью гостелевидению страныETVзаявилглавныйврачкрупнейшего лечебного заведения республики, Северо-Эстонской региональной больницы Пеэп Тальвинг.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы делаем меньше тестов, и далеко не все тесты на антигены у детей регистрируются в госсистеме TEHIK, поэтому мы видим лишь определенную часть айсберга», — сказал Тальвинг.

С ним согласен и глава Западно-Таллинской центральной больницы Аркадий Попов, который считает, что в связи с отменой ПЦР-тестирования статистика может быть обманчивой и больше следует обращать внимание на количество пациентов в больницах.

Он напомнил, что этот показатель неуклонно растет. По состоянию на утро понедельника, 14 февраля 2022 года, в больницах Эстонии находятся 525 пациентов с коронавирусом. Из-за тяжелой формы протекания Covid-19 госпитализированы 313 пациентов. В палатах интенсивной терапии находятся 25 пациентов, 14 из них под аппаратами ИВЛ.