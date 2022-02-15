Душанбе, 15 февраля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В Таджикистане по состоянию на 1 февраля вакцинировано 4, 594 миллиона человек, вторую дозу вакцины к этой дате получили 3, 902 млн человек. Об этом 15 февраля сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на данные минздрава.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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«В целом, с начала пандемии, по данным министерства, число заразившихся в Таджикистане составило 17,378 тысяч человек, общее количество излечившихся — 17 тысяч человек», — говорится в публикации.

Подчеркивается, что официальное число смертей в стране от COVID-19 не меняется уже несколько месяцев и составляет 124 человека.

Иммунизация против COVID-19 в Таджикистане началась в марте 2021 года. Она проводится пятью видами вакцин: CoronaVac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer и «Спутник V».