Луганск, , 16:08 — REGNUM О гибели военнослужащего Народной милиции ЛНР под огнём ВСУ сообщает 15 февраля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. Обстрел украинские боевики осуществили днём.

ВСУ в Донбассе U.S. Army Europe Images

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Уточняется, что обстрелу подвергся район населённого пункта Голубовское (ЛНР). Снайперский обстрел начался в 15:00 мск со стороны населённого пункта Орехово. «В результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР», — сообщили в СЦКК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 14 февраля ВСУ четыре раза атаковали территорию ДНР, в том числе из крупнокалиберных миномётов.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские силовики за сутки четыре раза нарушили перемирие в ДНР — СЦКК