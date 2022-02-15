Брюссель, 15 февраля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Если Россия признает республики Донбасса, то нарушит международное право и усложнит урегулирование кризиса на Украине в рамках Минских соглашений. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса 16−17 февраля в Брюсселе.

NATO North Atlantic Treaty Organizaton Йенс Столтенберг

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«Признание Россией так называемых Донецкой и Луганской Народных Республик, если это случится, станет ещё одним вопиющим нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины», — подчеркнул Столтенберг.

По словам генсека альянса, такое решение российских властей также будет нарушением международных норм. Оно будет противоречить и Минским соглашениям по урегулированию конфликта на востоке Украины.

От развития ситуации вокруг Украины будут зависеть планы по усилению НАТО на восточном направлении, заявил также Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля Госдума РФ приняла постановление об обращении к президенту Владимиру Путину о признании независимости ЛНР и ДНР. Документ вступил в силу.

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