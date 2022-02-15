Пекин, 15 февраля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Китайское правительство должно выступить с осуждением России в связи с ситуацией на Украине. С таким призывом к китайским властям в ходе выступления на слушаниях в парламенте Австралии 15 февраля обратился премьер-министр страны Скотт Моррисон, передаёт ABCnews.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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«Мы ожидаем, что все страны, все правительства в мире будут осуждать происходящее с угрозами насилия против Украины», — подчеркнул глава правительства.

Австралийский премьер-министр указал на то, что китайское правительство «не осудило то, что происходит» вокруг Украины.

«Я действительно отмечаю, что правительство Китая вместе с правительством России объединились по этому вопросу и что правительство Китая не осудило то, что происходит в Украине», — отметил Моррисон.

«И я бы настоятельно призвал китайское правительство […] осудить эти действия и разрешить дать надлежащий ответ через Организацию Объединённых Наций, а не сопротивляться этому «при помощи своего членства в Совете Безопасности ООН», — сказал премьер-министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай призвал все соответствующие стороны сохранять рациональность и избегать действий, которые могли бы привести к эскалации напряжённости и повлиять на кризис на Украине.

Пресс-секретарь МИД Китая Ван Вэньбинь отметил, что позиция Китая по Украине последовательна, ясна и неизменна. По его словам, для решения украинского вопроса необходимо вернуться к отправной точке соглашения «Минск-2», которое одобрено Советом Безопасности ООН.

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