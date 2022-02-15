Москва, , 15:45 — REGNUM За ложь, которую высказывали британские официальные лица о якобы возможном «вторжении» России на Украину, пора извиниться властям Соединенного королевства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Как отметила Захарова в своем телеграм-канале, Россия в отличие от Лондона не подводила к границам Великобритании свои войска и «напасть», по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей».

«Британской стороне пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили ее официальные лица своим подданным и мировому сообществу», — также написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила. что дата «вторжения» России на Украину, которую «назначили» некоторые западные СМИ — 15 февраля — войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны.