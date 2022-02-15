Луганск, , 15:55 — REGNUM Военнослужащий Луганской Народной Республики убит в результате снайперского огня со стороны Украины. Сообщение об этом опубликовано 15 февраля в телеграм-канале представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

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Отмечается, что во второй половине дня украинские вооружённые формирования открыли снайперский огонь в направлении посёлка Голубовское, находящегося под контролем ЛНР, со стороны села Орехово.

«В результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, власти республик Донбасса заявляли, что ожидают провокаций со стороны Киева и готовятся к таковым. Так, 14 февраля в Луганске сообщили об отработке украинскими силовиками ведения боевых действий в городских условиях в ночное время.

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