Осло, 15 февраля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Присутствие своих военных в составе сил Североатлантического альянса (НАТО) в Литве собирается усилить Норвегия. Об этом 15 февраля заявил министр обороны страны Одд Рогер Эноксен, его слова приводит Норвежское телеграфное бюро.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Норвегия

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«Мы хотим внести вклад в укрепление присутствия сил союзников в Прибалтике и продемонстрировать солидарность с нашими партнерами на восточном фланге. Лучше всего это с нашей стороны можно сделать путем усиления контингента, который уже есть у нас в Литве», — сказал он.

Также Эноксен уточнил, что имеются ввиду 50−60 норвежских военнослужащих и отметил, что они будут направлены на территорию Литвы незамедлительно, где пробудут около трех месяцев.

При этом глава норвежского минобороны отметил, что такое решение является «сигналом солидарности для партнеров» страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что численность российских военных на границе с Украиной эквивалентна числу военных, которые были задействованы на учениях «Запад-21» в сентябре 2021 года.