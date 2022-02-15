Кишинёв, , 15:26 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду провела онлайн-встречу с послами стран Евросоюза, которые аккредитованы в Кишинёве. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Президент Молдавии Майя Санду President.gov.ua

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«Беседа касалась, в частности, напряжённой ситуации в регионе, возможном развитии кризиса и мер, принимаемых властями для снижения рисков возможных военных действий на Украине», — говорится в сообщении.

Санду выразила солидарность Киеву, но добавила, что для неё в приоритете остаётся безопасность молдавских граждан. Президент также рассказала об экономических, энергетических и медицинских проблемах, которые сейчас наиболее актуальны для Молдавии.

Напомним, западные СМИ и политики обвиняют Россию в намерении «вторгнуться» на территорию Украины. Президент США Джо Байден заявил, что это якобы произойдёт 16 февраля. Москва отрицает данные обвинения.

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