Москва, , 15:29 — REGNUM Россия будет на своей территории делать то, что нужно для обеспечения безопасности. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау, комментируя критику Западом совместных с Белоруссией военных учений.

Сергей Лавров Kremlin.ru

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«Но подчеркну, что мы на своей территории будем делать то, что нам надо, что мы считаем необходимым для своей безопасности», — подчеркнул Лавров.

Он также заявил, что Москва отвергает попытку стран Запада трактовать принципы и обязательства ОБСЕ по неделимости безопасности так, будто бы им лучше известно, как обеспечивать безопасность РФ. Пора заканчивать с этим высокомерием и с русофобией, добавил Лавров.

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