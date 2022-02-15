Москва, 15 февраля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. 15 февраля в российской столице провели переговоры глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Польши Збигнев Рау, который в текущем году председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает Polskie Radio.

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В ходе пресс-конференции по итогам мероприятия Збигнев Рау заявил, что единственный выход из нынешнего кризиса вокруг Украины — дипломатический.

Кроме того, польский дипломат добавил, что по итогам встречи будет создана новая площадка для диалога Запад и России на уровне ОБСЕ. Её цель — снизить риск конфронтации и укрепить безопасность и стабильность в регионе.

«Мы ожидаем, что эта инициатива обеспечит лучшее понимание позиций всех стран-участниц и повысит предсказуемость действий», — сказал Рау.

Министр иностранных дел Польши добавил, что новая платформа для диалога также направлена на укрепление трех фундаментальных принципов безопасности в Европе — комплексного подхода к безопасности, неделимой безопасности и мирных отношений между государствами. Глава польской дипломатии также выразил надежду, что российская сторона примет участие в этом проекте и внесет весомый вклад.