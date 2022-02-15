Кито, 15 февраля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В четырех городах Эквадора стартует пилотная схема вакцинации трех‑ и четырехлетних детей от COVID-19. Об этом пишет Prensa Latina.

Skratos1983 Эквадор

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Кито, Лоха, Мачала и Самора — это города, где будет активизирована программа, в рамках которой уже привито более 83% целевого населения в возрасте старше пяти лет по схеме двух доз вакцины.

Министерство здравоохранения сообщило, что с 21 февраля эта инициатива будет постепенно распространена на остальную территорию страны.

«Решение было принято после того, как Консультативная комиссия по практике иммунизации проанализировала международные научные данные и рекомендации Всемирной организации здравоохранения», — заявили в министерстве.

Дети в возрасте до трех и четырех лет будут получать вакцину в медицинских центрах по предъявлению формы согласия от родителей или законных опекунов.

Для этой возрастной группы будет использоваться вакцина Sinovac, произведенная в Китае.