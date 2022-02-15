Таллин, 15 февраля, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине — трансляция»

Pixabay.com Эстония

Во вторник, 15 февраля, фристайлисткаиз ЭстонииКелли Сильдару выиграла бронзовую медаль в слоупстайле на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщила пресс-служба Эстонского олимпийского комитета.

Благодаря успеху СильдаруЭстония открыла счет своим медалям на этой Олимпиаде и теперь делит 24-е место вместе с командами Бельгии, Латвии и Польши, у которых также по одной бронзовой награде. Лидирует сборная Норвегии, у нее 21 медаль — 9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых.

Ранее дебютантка Олимпиады, 19-летняяКелли Сильдаруне сумела выйти в финал в дисциплине«биг-эйр».

Фристайл был впервые включен в программу Олимпийских игр в 1992 году, при этом слоупстайл вошел в нее в 2014 году, а биг-йэр — только на Олимпиаде 2022 года.