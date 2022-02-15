Сеул, 15 февраля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Сотни представителей малого бизнеса провели демонстрацию в центре Сеула, требуя от правительства Южной Кореи отменить ограничения во времени работы заведений и компенсировать им убытки от продолжительных ограничений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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Согласно опубликованным данным, в демонстрации, прошедшей на площади Кванхвамун, приняли участие около 200 членов Ассоциации малого бизнеса.

Протестующие потребовали отменить ограничения на работу, а также включить владельцев предприятий с объёмом продаж более 1 млрд вон (~$833 млн) в программу по выплате компенсаций пострадавшим от COVID-19. Они призвали правительство компенсировать 100% потерь из-за правил социального дистанцирования.

Члены ассоциации отметили, что в случае непринятия мер, с 21 февраля их предприятия будут работать круглосуточно, а также сообщили о намерении подать в суд в связи с мерами, наложенными на частный бизнес.