Симферополь, 15 февраля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поддержал постановление Государственной думы РФ об обращении к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Об этом он 15 февраля сообщил в соцсетях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

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»Поддерживаю постановление Государственной думы об обращении к нашему президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР. На Донбассе живут наши сограждане и соотечественники, которые считают Россию своей Родиной. Народ Донбасса высказал свою волю еще в 2014 году, он с оружием в руках отстоял свое право быть частью Русского мира, быть собой. Надо защитить жителей народных республик от геноцида, от агрессии бандеровского режима и его западных хозяев», — написал Аксёнов.

Глава Крыма выразил уверенность, что решение, принятое Госдумой, поможет остановить кровопролитие.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня 15 февраля Госдума приняла постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости ЛНР и ДНР. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обращение будет направлено президенту незамедлительно.