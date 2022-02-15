Париж, 15 февраля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В связи с эпидемической ситуацией, которая день ото дня улучшается, 16 февраля, во Франции вступят в силу новые послабления, передает BFM TV.

Cyril Plapied Французский флаг

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Ночные клубы смогут вновь открыть свои двери. Тем не менее, вакцинный пропуск останется обязательным.

С другой стороны, необходимо будет дождаться 28 февраля, чтобы снять маски в закрытых помещениях при условии прохождения вакцинации.

Санитарный протокол в школе будет облегчен с начала учебного года, то есть с 21 февраля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в то время как у Франции в 2021 году зафиксирован худший торговый дефицит в своей истории, министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр намерен вернутся к положительному сальдо торгового баланса за десять лет.