Москва, 15 февраля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Едва ли можно считать правильным тот факт, что в настоящее время Россия признаёт фашиствующую власть в Киеве, но на официальном уровне не признаёт власти Донецка и Луганска, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 15 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Как сообщалось ранее, Госдума приняла проект обращения к президенту России о признании ЛНР и ДНР. Проект будет направлен Владимиру Путину «незамедлительно», сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если РФ признает независимость республик Донбасса, это будет означать ее выход из Минских соглашений. Такой вывод неверен, поскольку Россия и не является стороной этих соглашений, отметил в свою очередьглава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

« Заявление Кулебы — это ещё один шаг в линии Киева на удержание нашей страны в состоянии бездействия по проблеме урегулирования в Донбассе. Да, мы экономически помогаем ДНР и ЛНР. Да, Россия социально поддерживает проживающих там соотечественников. Да, в ключевые моменты мы препятствуем осуществлению в свободном Донбассе карательных действий. В принципиальном плане, однако, вопрос о статусе тех районов Донецкой и Луганской областей, которые отказались подчиняться фашиствующим властям, поставленным в Киеве в 2014 году, не решается. Хотя должен был быть решён до конца 2015 года.

Наша страна фактически согласилась с логикой политических проволочек в урегулировании в Донбассе, навязанной нам Киевом и его западными покровителями. А ведь эти проволочки имели и имеют очень большую цену: многие и многие человеческие жизни. Порочный круг безрезультатных переговоров необходимо разорвать. Обращение Госдумы к президенту России по поводу признания ДНР и ЛНР — это шаг на этом пути.

Вместе с тем Государственная дума России не обладает исполнительными полномочиями в международных делах. Её обращение к президенту — это важный политический шаг, но это только внутренний российский политический шаг. Он не может использоваться Киевом для оправдания тех или иных своих шагов касательно своего внутреннего конфликта.

Напомню также, что Россия не является стороной «Минска-2», она вместе с ОБСЕ — посредник в его выполнении сторонами, которыми являются Киев, с одной стороны, и Донецк и Луганск, с другой. Правильно ли это, что мы сами не признаём одну из сторон этого конфликта в том качестве, в котором она себя определила? Фашиствующую власть в Киеве признаём, а власти Донецка и Луганска — нет?