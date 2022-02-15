Варшава, 15 февраля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 15 февраля опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 22 267 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 378 человек.

В настоящее время (по состоянию на 15 февраля) в больницах по всей Польше с диагнозом COVID-19 лечатся 18 956 пациентов. Из них 1 179 человек подклчены к искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше выявили 5 437 257 случаев заражения коронавирусом. С данным диагнозом в стране умерли 108 515 человек.