Пекин, 15 февраля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определился с составом на мужской и женский командные спринты на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 15 февраля сообщает ИА REGNUM.

Лыжи

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

В составе мужской команды в спринте примут участие Александр Большунов и Александр Терентьев. За женскую команду выступят Юлия Ступак и Наталья Непряева.

Мужская и женская спринтерские гонки пройдут 16 февраля.

Напомним, ранее мужская и женская сборные России по лыжным гонкам выиграли золотые медали в эстафетах.

Читайте также: Сборная России победила в мужской лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине