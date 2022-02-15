Иерусалим, 15 февраля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Крупнейшая израильская авиакомпания «Эль-Аль» сообщила об увеличении числа рейсов на Украину.

Dmitry Terekhov Самолёт авиакомпании «Эль-Аль»

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Такой шаг предпринимается с целью помочь гражданам США улететь из страны. В авиакомпании отметили, что возможность вернуться в США через Израиль будет дана всем желающим.

Самолеты авиакомпании, по плану, начнут курсировать между Тель-Авивом и Киевом с увеличенной частотой уже с 15 февраля.