Москва, 15 февраля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Россия не меняла своих планов по поводу проведения учений вблизи границ с Украиной. Об этом 15 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау.

Mid.ru Сергей Лавров

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«Запад ведь какую сейчас занимает позицию? Вот мы требуем, чтобы Россия прекратила свои учения, чтобы она отвела свои войска. Россия как планировала, так и выполняет эти свои планы. Пришла пора частично завершить учения, они (войска) начинают возвращаться в места постоянного базирования», — заявил Лавров.

«Я вас уверяю, Запад если уже не сказал, то обязательно скажет: вот видите, мы как нажали на них, как Байден цыкнул, они сразу испугались и выполнили наши требования. Вот и всё. Это торговля воздухом. Наши западные коллеги преуспели в этом весьма и весьма», — указал он.