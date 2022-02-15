Иерусалим, , 14:23 — REGNUM За сутки, 14 февраля, в Израиле зафиксированы 23 555 новых заражений коронавирусом, сообщает минздрав.

Флаг Израиля Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из сделанных за сутки 138 тыс. анализов положительными оказались 19,15% (накануне из 141 337 позитивными были 24,87%). Коэффициент заражений снизился с 0,71 до 0,70.

В больницах проходят лечение 2155 ковид-пациентов, в тяжелом состоянии 974 человека, в критическом 338, на ИВЛ 279 человек. За сутки число смертей поднялось с 9581 до 9624.

Привиты 6,1 млн жителей страны с населением около 9,3 млн. Ревакцинированы 4,45 млн. Темпы вакцинации в Израиле снижаются.