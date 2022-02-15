Москва, , 14:21 — REGNUM Официальный отказ Украины от цели вступления в НАТО сильно бы оздоровил межгосударственные отношения на европейском пространстве. Об этом 15 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау.

Срегей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Если это будет помогать установлению мира, сотрудничества, вообще всеобщему благополучию, — могу только сказать, что есть разумные люди», — заявил Лавров.

«Я уверен, что если бы это произошло, то многие вздохнули бы с облегчением, в том числе и в Европе. те, кто подходит честно к подписям под документами ОБСЕ, а не пытается прикрыться ими для скрытного проведения политики на раскол Европы, на прочерчивание новых разделительных линий», — указал он.