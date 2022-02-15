Джакарта, , 14:19 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Биме, Западная Нуса-Тенгара, сообщает Detik.

Землетрясение Zeml.info

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло в 23:11 по местному времени.

«Эпицентр землетрясения находился в море в 67 км к северо-западу от Бимы», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Очаг землетрясения находился на глубине 32 км.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что высота волн на пляже Пайанган достигала 2,5 метра.

Подробнее в материале: У побережья Индонезии зафиксированы волны выстой 2,5 метра