Москва, 15 февраля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В настоящее время доверие между странами — участницами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится на рекордно низком уровне. Об этом 15 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Польши, председательствующей в ОБСЕ, Збигневом Рау.

Пресс-служба МИД РФ Сергей Лавров

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«Мы были согласны с тем, что на пространстве ОБСЕ накопилось немало проблем, которые требуют срочных и обязательно коллективных решений. Доверие между государствами-участниками находится на, наверное, рекордно низком уровне», — сказал он.

Также глава МИД РФ добавил, что на сегодняшний день конфронтационными подходами и агрессивной риторикой, которые доминируют над духом сотрудничества и культурой взаимного уважительного диалога, заполнено общее информационное пространство ОБСЕ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что за прошедшие годы в ОБСЕ накопилось большое количество проблем, подрывающих основы организации.