Тбилиси, 15 февраля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Суточный показатель по числу выявленных случаев заражения в Грузии снизился по сравнению с прошлой неделей, что является признаком спада очередной волны эпидемии коронавируса. Об этом 14 февраля заявил журналистам заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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"Это несколько многообещающе, но мы всё же должны следить за этим до конца недели, прежде чем у нас будут какие-либо основания говорить, насколько удалось преодолеть пик в условиях волны «Омикрона», — сказала Габуния.

Она отметила, что на следующей неделе можно будет точнее сказать, прошла ли в Грузии волна эпидемии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии в течение 14 февраля, по официальным данным, выявили 19 049 случаев заражения коронавирусом, а признали выздоровевшими — 18 409. За этот период зарегистрировали 21 случай заражения коронавирусом. В ковидных госпиталях находятся более 6 тыс. человек, около 2 тыс. коек свободны.