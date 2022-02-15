Москва, 15 февраля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Госдума приняла постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости ЛНР и ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

"Мы должны заявить, что народ России готов к признанию независимости ДНР и ЛНР», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

В Госдуме напомнили, что действия украинских властей вынудили жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины инициировать проведение референдума и проголосовать в мае 2014 года за принятие Акта о самоопределении Донецкой Народной Республики (89%) и Акта о самоопределении Луганской Народной Республики (96%).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что обращение будет направлено главе государства незамедлительно.