Джакарта, 15 февраля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 57 049 носителей коронавируса, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Индонезии с начала первого выявленного 2 марта 2020 года случая зафиксировано 4 901 328 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в стране смогли 26 747 человек, ещё 134 человека скончались. Всего эпидемия унесла жизни 145 455 человек.

В настоящее время в Индонезии насчитывается 406 025 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии отметило, что число носителей штамма «Омикрон» в стране продолжает значительно увеличиваться.