Москва, 15 февраля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Никакие официальные решения о возможном признании Россией республик Донбасса не принимались, официальных дискуссий на эту тему также не ведётся. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 15 февраля журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Представитель Кремля затруднился сказать, в каком случае Россия может пойти на признание Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Вы знаете, что никаких официальных решений на этот счёт не принималось, официальных дискуссий не ведётся», — пояснил Песков.

Комментируя обсуждение возможного признания в Госдуме, Песков заявил, что парламентарии отражают мнение народа и говорят о том, что актуально для людей. В Кремле к этому относятся с пониманием.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля Госдума приняла решение направить президенту РФ Владимиру Путину обращение о рассмотрении признания ЛНР и ДНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

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