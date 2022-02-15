Москва, 15 февраля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Вопрос признания ДНР и ЛНР Россией является весьма актуальным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

«То, что этот вопрос в общественном мнении весьма и весьма актуален — это тоже ни для кого не секрет. Действительно, общественное мнение, люди наши очень болезненно реагируют на всё то, что происходит на Донбассе. Конечно, все радеют за тех людей, которые живут в Донбассе на фоне того, что происходит вокруг, на фоне той напряженности», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле с пониманием относятся к дискуссиям в Госдуме на этот счёт.