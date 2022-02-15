Екатеринбург, 15 февраля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Свердловской области от коронавирусной инфекции излечились 204 088 человек. В том числе 1008 за прошедшие сутки. Об этом 15 февраля сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В COVID-центрах региона находятся 573 «тяжелых» пациента. Состояние 4785 человек медики оценивают как среднетяжелое.

С начала пандемии в области выявили 293 601 случай заражения коронавирусом. В том числе 4844 за последние сутки. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в области достигло 10 054. За последние сутки зарегистрировали 7 случаев смерти от ковида.