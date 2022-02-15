Москва, 15 февраля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Москве негативно воспринимают обвинения в «нападении» на Украину и считают их пагубной практикой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Мы считаем это абсолютно пагубной практикой, очень плохой практикой — вот так бросаться просто словами и обвинять кого-то в том, что кто-то на кого-то нападет, затевать эвакуации дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование и перерезать буквально телефонные провода и так далее», — сказал Песков.

По его словам, всё это свидетельствует о «показной истерике» Запада, «которая, естественно, ни на чем не основывается».