Курск, 15 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки были госпитализированы 218 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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15 февраля зарегистрировано 525 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 80 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 97 тыс. 660 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 84 тыс. 659 пациентов, в том числе 143 — за последние сутки.

Всего скончались 2238 человек. Подтверждено пять новых летальных случаев за последние сутки.