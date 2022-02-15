Москва, 15 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Обращение к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР будет направлено незамедлительно, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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"На пленарном заседании депутатами принято решение направить президенту обращение рассмотреть вопрос о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств», — отметил Володин в телеграм-канале.

Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате рейтингового голосования был поддержан вариант, предложенный депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. Документ поддержал 351 депутат. Вариант «Единой России» — направить обращение сначала в МИД получило поддержку 310 депутатов.