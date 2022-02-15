Москва, 15 февраля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Госдума рейтинговым голосованием приняла решение направить президенту РФ Владимиру Путину постановление о признании ЛНР и ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

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"Постановление будет подписано и направлено незамедлительно», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума на заседании рассмотрела два альтернативных проекта постановления к обращению к главе государства о признании ЛНР и ДНР. Само обращение на заседании не рассматривалось.

Первый проект постановления предложили депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. Они предлагали после принятия обращения сразу направить его российскому лидеру.

Второй проект постановления предложили депутаты «Единой России» Виктор Водолацкий и Артем Туров. Их вариант не предполагает направления обращения Путину, а только консультацию с МИД России.